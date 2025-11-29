;

Show final de la Teletón: estas estaciones de Metro funcionarán hasta las 02:30 horas hoy

Metro activó un plan especial para facilitar el retorno tras el cierre en el Estadio Nacional.

Javiera Rivera

El cierre de la Teletón 2025 se tomará el Estadio Nacional este sábado por la noche, donde miles de asistentes llegarán para presenciar el show que reunirá a artistas nacionales e internacionales.

Para facilitar el retorno del público, Metro de Santiago anunció un plan especial y la extensión de su horario de funcionamiento.

El show comenzará a las 22:00 horas, inmediatamente después del término de la transmisión desde el Teatro Teletón, y contempla presentaciones de figuras como:

  • Myriam Hernández
  • Pablo Alborán
  • Ana Torroja
  • María José Quintanilla
  • Gino Mella
  • Noche de Brujas, entre otros invitados.

Revisa la lista completa AQUÍ.

Revisa también:

ADN

Estaciones de metro que extenderán su horario este sábado 29:

Ante el masivo movimiento que se espera en el sector de Ñuñoa, Metro confirmó que varias estaciones de las Líneas 3 y 6 operarán con horario ampliado hasta las 02:30 horas.

Estaciones habilitadas para ingresar al sistema

  • Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa

Estaciones disponibles para salida

  • Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa, Plaza Egaña
  • Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Los Leones

Punto de combinación entre líneas

  • Ñuñoa (Líneas 3 y 6)

La recomendación para los asistentes es planificar sus viajes con anticipación y considerar las estaciones habilitadas para evitar aglomeraciones.

