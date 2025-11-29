Erick Pulgar se salvó de la tarjeta roja durante el primer tiempo del partido entre Flamengo y Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores.

Cuando corría el minuto 30, el volante chileno le propinó un duro planchazo al defensa del “Verdão”, Bruno Fuchs, quien cayó al piso y gritó de dolor tras la infracción.

Todos en Palmeiras pidieron la expulsión de Pulgar, pero el árbitro argentino Darío Herrera le perdonó la roja al futbolista nacional y le sacó amarilla.

