VIDEO. Polémica en la final de la Copa Libertadores: Erick Pulgar se salvó de la roja tras este terrible planchazo contra un jugador de Palmeiras
En el “Verdão” pidieron la expulsión del volante chileno, pero el árbitro Darío Herrera solo le sacó amarilla.
Erick Pulgar se salvó de la tarjeta roja durante el primer tiempo del partido entre Flamengo y Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores.
Cuando corría el minuto 30, el volante chileno le propinó un duro planchazo al defensa del “Verdão”, Bruno Fuchs, quien cayó al piso y gritó de dolor tras la infracción.
Todos en Palmeiras pidieron la expulsión de Pulgar, pero el árbitro argentino Darío Herrera le perdonó la roja al futbolista nacional y le sacó amarilla.
Revisa el video
