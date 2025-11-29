;

“No queremos que se les salga una chuchá”: el curioso chascarro de Don Francisco y Kanela en la Teletón 2025

“Enchúfese Don Mario”, le dijo Rafael Araneda durante el bloque matinal del evento solidario.

Javier Méndez

“No queremos que se les salga una chuchá”: el curioso chascarro de Don Francisco y Kanela en la Teletón 2025

Don Francisco y el cantante Kanela protagonizaron un pequeño chascarro durante el bloque matinal de la Teletón 2025 en Chile.

Son cosas que pasan. Después de todo, mantener 27 horas de transmisión al aire no es tarea fácil, y los inconvenientes técnicos siempre pueden aparecer.

Todo ocurrió cuando Martín Cárcamo los presentó desde el Teatro Teletón para una breve sección a bordo de un auto. La conexión no pareció del todo estable.

Revisa también:

ADN

“¡Estamos al aire!, estamos al aaaaire“, es escuchaba de fondo. “Enchúfese Don Mario”, lanzó Rafa Araneda.

Luego, pincharon la breve interacción entre el animador y el artista. “Don Francisco, ¿me escucha? Está buena la conversa", sumó el “tío conductor”.

Finalmente, los sacaron de pantalla. “Ya volvemos con Don Francisco y Kanela porque no queremos que se les salga una chuchá, como no saben que están al aire”, bromeó Diana Bolocco.

Revisa el momento a continuación:

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad