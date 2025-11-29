“No queremos que se les salga una chuchá”: el curioso chascarro de Don Francisco y Kanela en la Teletón 2025

Don Francisco y el cantante Kanela protagonizaron un pequeño chascarro durante el bloque matinal de la Teletón 2025 en Chile.

Son cosas que pasan. Después de todo, mantener 27 horas de transmisión al aire no es tarea fácil, y los inconvenientes técnicos siempre pueden aparecer.

Todo ocurrió cuando Martín Cárcamo los presentó desde el Teatro Teletón para una breve sección a bordo de un auto. La conexión no pareció del todo estable.

“¡Estamos al aire!, estamos al aaaaire“, es escuchaba de fondo. “Enchúfese Don Mario”, lanzó Rafa Araneda.

Luego, pincharon la breve interacción entre el animador y el artista. “Don Francisco, ¿me escucha? Está buena la conversa", sumó el “tío conductor”.

Finalmente, los sacaron de pantalla. “Ya volvemos con Don Francisco y Kanela porque no queremos que se les salga una chuchá, como no saben que están al aire”, bromeó Diana Bolocco.