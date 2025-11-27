Conmoción en las redes sociales: muere joven tiktoker con casi 7 millones de seguidores / 5./15 WEST

La comunidad digital atraviesa un profundo pesar tras la confirmación de la muerte de Marquay Collins, joven creador de contenido que acumulaba casi siete millones de seguidores en TikTok bajo el nombre Marquay The Goat (Marquay la Cabra, en español).

La noticia, difundida inicialmente por su madre, provocó un sinfín de reacciones. La mujer, llamada Sonja Collins, comunicó el fallecimiento el miércoles 26 de noviembre mediante una publicación en Facebook.

“Mi corazón está roto. Mi bebé, mi Marquay, ya no está aquí conmigo”, se puede leer en el post. Ahí no se detalló la causa detrás del repentino deceso.

El joven generaba videos humorísticos, reseñas de productos y clips de estilo de vida. Su último video, subido horas antes del anuncio, consistió en una reseña cómica de crema corporal.

Algunos lo llamaban con un apodo: helicóptero man. Tras la noticia, su cuenta comenzó a llenarse de mensajes que buscaban despedirlo con afecto.

“DESCANSA EN PAZ, Marquay. Te echaremos de menos” y “Omg RIP helicóptero man, que triste, me encanta verte a ti y a tu madre”, fueron algunas de las reacciones.