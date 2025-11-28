;

Tras ser acusado de “mafioso” en Argentina: Claudio “Chiqui” Tapia es reelecto como representante de la Conmebol ante la FIFA

El presidente del fútbol argentino fue ratificado en el cargo por unanimidad.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli - FIFA

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue reelecto este viernes como representante de la Conmebol ante la FIFA.

“El Congreso Extraordinario de la Conmebol, reunido en Lima, ratificó en el cargo de representante de la Confederación ante la FIFA a Claudio Tapia, por unanimidad”, informó el ente rector del balompié sudamericano.

Un anuncio que llega en medio de polémicas en torno a “Chiqui” Tapia

Mientras la Conmebol sigue respaldando a Claudio Tapia, en Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra el presidente de la AFA por la polémica sanción a Estudiantes de La Plata.

Hace poco la AFA castigó a los jugadores de Estudiantes por dar la espalda al momento de hacerle un pasillo a los futbolistas de Rosario Central, club que ganó un título improvisado por Tapia. La AFA también sancionó al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

Por todo esto, Patricia Bullrich arremetió contra “Chiqui” Tapia. “Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”, señaló la ministra argentina.

