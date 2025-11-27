“Muertos de hambre”: denuncian que personas revenden entradas gratuitas de la Teletón y se enojan si los encaran

Desde el mediodía del pasado martes 25 de noviembre, se pusieron a disposición del público las entradas para la Teletón 2025.

A través del sistema Punto Ticket, se compartieron boletos totalmente gratuitos para el evento que se desarrollará este viernes 28 y sábado 29.

Algunos de ellos fueron para los bloques del Teatro Teletón y otros para el magno cierre en el Estadio Nacional, donde suelen presentarse los artistas más potentes que buscan colaborar con la cruzada solidaria.

No pasó ni un día cuando los patudos de siempre se pusieron a revender los e-tickets a través de redes sociales como Facebook.

Muchos usuarios, que se agrupan en comunidades donde usualmente se venden localidades para eventos musicales, han denunciado la situación que, lamentablemente, se repite en cada edición.

Algunos están dispuestos a desembolsar $5 o $10 mil por un cupo en el Coliseo de Ñuñoa. Otros solo buscan cambiar de ubicación con otro afortunado que alcanzó a obtener un pase.

“Que fome que pidan entradas gente que no necesita y después quieran venderlas. Un chiste de todos los años”, lanzó una persona.

“Tremendo rugido de tripa andar veniendo las entradas que son gratis. Muertos de hambre”, criticó otro, sin pelos en la lengua.

Un riesgo es que el revendedor podría vender el mismo ticket a varias personas y estas no lo podrían notar hasta llegar a las puertas del encuentro. ¿Lo peor? Se enojan cuando los encaran e incluso insultan a aquellos que los critican.

¿Y qué dice Teletón sobre la venta de entradas?

“Las entradas no se venden. Son gratuitas y está prohibida su venta o reventa. Si ves publicaciones ofreciendo entradas a la venta, no las compres y repórtalas“, explicó Teletón en su sitio web. El mensaje se repite todos los años.