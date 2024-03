Después de 12 años de ausencia, Los Bunkers regresaron al escenario del Festival de Viña del Mar este jueves, ofreciendo un espectáculo lleno de colaboraciones destacadas, entre las que se incluyeron participaciones de Illapu y el artista urbano Kidd Voodoo.

El concierto fue un recorrido por los grandes éxitos de la banda, desde temas como Rey hasta Miño, recordando por qué Los Bunkers son considerados una de las grandes agrupaciones en la historia musical de Chile. Aunque la música y el reencuentro con la Quinta Vergara fueron los puntos centrales del espectáculo, también hubo momentos peculiares que capturaron la atención de las redes sociales.

Uno de los momentos más inesperados y comentados fue el “piquito” entre Álvaro López y Mauricio Durán, gesto que generó sorpresa y reacciones entre los fanáticos de la banda. Este gesto peculiar se sumó a la atmósfera de celebración y camaradería que caracterizó la presentación de Los Bunkers en Viña 2024.

Roberto Márquez de Illapu y sus impresiones tras colaborar

Luego de cantar con Los Bunkers, Roberto Márquez, de Illapu, habló con ADN.cl, y señaló que la experiencia fue una “maravilla, porque... Bueno, primero es rejuvenecerse absolutamente con el tremendo sonido, y uno que de repente alguna vez soñó también haber hecho rock, estar ahí con Los Bunkers, qué mejor”.

Tras ello, el vocalista de Illapu reveló cómo se concertó su colaboración con Los Bunkers. “Viene de hace rato, porque Álvaro me llamó cuando él compuso Calles de Talcahuano, y se dio cuenta en un momento que la música que le había inspirado era el Baila caporal de los Illapu. Entonces me dice, ‘hice una canción, ¿y qué te parece?’. Yo le dije, ‘ni un problema, me parece genial, eso es vestirla de otra manera, así que estoy muy contento’. Y siguió trabajándola, salió el disco”, expuso.

“Y bueno, surgió que nosotros los invitamos a un concierto que tuvimos en el Caupolicán, invitamos a Álvaro, le dijimos, ‘mira, queremos hacer una mezcla de ambos temas’. Y después, bueno, ellos vinieron a la gira y todo, se fue dando la cosa. Además, tenemos hoy día muy buena onda y siento que para nosotros es importante. Nosotros que tenemos ya más de 52 años, tocar con un grupo como Los Bunkers nos rejuvenece, nos da nueva fuerza, así que muy bien”, complementó.

Finalmente, al ser consultado si le dio ganas de volver la Quinta Vergara, luego de haber colaborado con Los Bunkers, Roberto Márquez respondió: “Sí, siempre, siempre, porque además ‘La Quinta’ tiene esa magia de que aquí se convoca gente de todo el país y que además te están viendo en un momento desde Arica hasta Punta Arenas. Estás cantándole a todo Chile, a todo nuestro pueblo. Y eso siempre nos hace muy, muy, muy felices”.