Nuevo vínculo de Walker y Yáber: revelan que el senador arrendó por tres años un departamento en Coquimbo al conservador / Mario Andrés Vergara Escobar

El senador Matías Walker (Demócratas) confirmó que, entre 2017 y 2019, arrendó un departamento en Coquimbo propiedad de Sergio Yáber, el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, actualmente imputado por lavado de dinero.

Walker, quien calificó la relación como un “vínculo de mucha afecto y amistad estrecha”, entregó comprobantes de transferencias a CIPER para demostrar que el uso del inmueble fue un arriendo y no un préstamo.

Pagos por Arriendo y Viaje a Canadá

Los antecedentes entregados por el senador detallan dos tipos de vínculos financieros con Yáber:

Arriendo de Departamento: Walker envió 21 comprobantes de transferencias que totalizan $7,5 millones. Los pagos, que bordeaban los $550.000 mensuales por arriendo y gastos comunes, fueron realizados por asesores suyos, como Mirta Barrios, y consignados con el comentario “depto MW”. Walker indicó que el dinero para estos pagos provino de su dieta parlamentaria. Pasaje Aéreo del Hijo: Walker reconoció un depósito de $1,6 millones que Yáber realizó en su cuenta en 2024. El senador explicó que este pago se enmarca en la amistad y el apoyo económico que Yáber brindó a su familia cuando uno de sus hijos enfrentó un delicado problema de salud.

Respecto a la falta de un contrato de arriendo formal, Walker argumentó que el contrato es consensual y que la relación de arrendador a arrendatario está determinada por el pago de las rentas.

Vínculos con otros parlamentarios e investigación judicial

El Ministerio Público investigará estas transacciones entre Walker y Yáber, sumándose a otras vinculaciones del conservador con políticos en ejercicio:

Diputado Cristián Araya (Republicano): Una conversación “pinchada” por el OS7 de Carabineros reveló que Yáber aseguró haber traspasado $1,7 millones al diputado. Araya negó haber recibido dicho monto.

Una conversación “pinchada” por el OS7 de Carabineros reveló que Yáber aseguró haber traspasado al diputado. Araya negó haber recibido dicho monto. Senador Sergio Gahona (UDI): Yáber contrató a Paulina Gahona Rivera, hija del parlamentario, en la oficina del conservador de Puente Alto entre abril de 2022 y abril de 2023.

Walker, quien conoció a Yáber hace 15 años cuando era notario en Coquimbo, negó haber recibido aportes de campaña del conservador.