Lluvia, tormentas eléctricas y nubes tornádicas: así afectará el nuevo ciclón extratropical a Chile

El fenómeno afectará principalmente al sur, pero también se desplazaría a zonas del centro como la región Metropolitana.

Javier Méndez

Imagen referencial.

El ciclón extratropical que se formó en el Pacífico ya avanza hacia Chile y dejará un fin de semana marcado por lluvias irregulares, tormentas eléctricas y la posibilidad de nubes tornádicas en varias regiones del país.

Según el pronóstico de Meteored, el sistema viene acompañado de una baja segregada, responsable de la inestabilidad más intensa. Las primeras tormentas se activarían desde la tarde del viernes, concentrándose entre La Araucanía y Chiloé

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) incluso emitió un aviso para sectores del valle de Los Lagos y el archipiélago de Chiloé durante la jornada.

El fenómeno no se limitará al sur. Para el sábado, la nubosidad convectiva también crecerá en la zona central, especialmente en sectores cordilleranos desde la región Metropolitana hacia el sur.

Aunque el cielo estará cubierto en valles y costa, la probabilidad de precipitaciones en esas áreas será baja. En paralelo, en zonas de mayor altitud de podrían presentar chubascos dispersos e incluso hay chance de episodios de granizos.

Sumado a todo lo anterior, el sistema se extenderá además hacia el norte, donde una dorsal de altura generará precipitaciones en la cordillera de Arica y Parinacota, Tarapacá y el norte de Antofagasta.

La DMC también emitió un aviso por tormentas eléctricas entre la tarde del viernes y la noche del sábado.

Entre el viernes y el domingo, algunos sectores del sur podrían acumular 15 a 20 mm de lluvia, con los mayores registros en áreas cordilleranas y lacustres del centro-sur.

