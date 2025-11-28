Jara se reúne con la ex primera dama Luisa Durán para revisar políticas sociales del gobierno de Lagos

Durante la mañana de este viernes, la candidata presidencial Jeannette Jara sostuvo una reunión con Luisa Durán, ex primera dama del gobierno de Ricardo Lagos, para revisar el estado y la continuidad de políticas sociales y culturales impulsadas en esa administración.

Concretamente, la cita se realizó en la residencia de la candidata y se centró en programas considerados emblemáticos por ambas.

De acuerdo a Durán, su visita respondió a la necesidad de resguardar proyectos que marcaron ese periodo. “Vine acá por invitación de Jannette, para conversar sobre las cosas que yo hice durante la época que Ricardo fue Presidente y, sobre todo, de la Sonrisa de la Mujer y de la Orquesta Juvenil, porque yo realmente tengo preocupaciones, igual que ella, de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose”, señaló.

Por su parte, Jara destacó que la ex primera dama entregó antecedentes relevantes sobre la creación de esas políticas. “Nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas públicas importantes, como Sonrisa de Mujer, que muchas mujeres de Chile recuerdan”, afirmó. En esa línea, la candidata explicó que su propuesta “Sonrisas que Sanan” busca actualizar ese programa, ampliando el acceso a salud bucal en todo el país.

“El proyecto de la Orquesta Filarmónica que ustedes iniciaron es algo que cualquier país quisiera ya tener”, señaló, comprometiéndose a reforzar su continuidad.

Además, agregó que su objetivo es mantener proyectos que “han dado oportunidad a muchos niños y jóvenes de construir carreras en torno a la música que ni siquiera se habrían imaginado”.

El encuentro se produce luego del respaldo expresado por Michelle Bachelet, quien se reunió con Jara el jueves. Además, tras la reunión entre el expresidente Eduardo Frei y el candidato José Antonio Kast.