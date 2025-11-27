“No es pacto con el diablo”: esta es la rutina de ejercicios que Mick Jagger hace 6 veces por semana a sus 82 años / Simone Joyner

A sus 82 años, Sir Mick Jagger mantiene la energía que lo ha caracterizado en los escenarios con los Rolling Stones, una longevidad que es el resultado de décadas de disciplina y priorización de su salud.

La autora Isadora Puiggené explora en su libro, ‘Pacto con el Diablo: Los Hábitos Saludables del Rolling Stone Más Dinámico del Mundo’, que la verdadera clave de la resistencia del vocalista es su dedicación al fitnes, dijo para Mens Helth.

“No es un pacto con el diablo; Es un pacto consigo mismo”, declaró Jagger a Hello!.

La Rutina de Entrenamiento de Mick Jagger

Jagger entrena casi a diario, combinando diversas disciplinas deportivas y siguiendo una dieta similar a la de un atleta de alto rendimiento. Para el músico, la disciplina y la fuerza de voluntad aplicada a su cuerpo y mente son su verdadero elixir de la eterna juventud.

El entrenamiento del líder de los Stones, guiado por el entrenador noruego Torje Eike, es una combinación de variedad y constancia, enfocado en ganar resistencia:

Frecuencia: Entrena hasta cinco o seis días a la semana .

Kickboxing .

Ballet: Practica ballet para mejorar el equilibrio.

Movilidad: Trabaja la movilidad con yoga y pilates.

Puiggené destacó que la figura de Jagger sirve para “demostrar que nunca es tarde para empezar a cuidarse”, especialmente al cumplir los 80 años.