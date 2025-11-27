;

VIDEO. “No es pacto con el diablo”: esta es la rutina de ejercicios que Mick Jagger hace 6 veces por semana a sus 82 años

La autora Isadora Puiggené destaca que la longevidad del músico es resultado de una fuerza de voluntad que aplica a todo, priorizando la constancia sobre la intensidad en sus entrenamientos.

Mario Vergara

“No es pacto con el diablo”: esta es la rutina de ejercicios que Mick Jagger hace 6 veces por semana a sus 82 años

“No es pacto con el diablo”: esta es la rutina de ejercicios que Mick Jagger hace 6 veces por semana a sus 82 años / Simone Joyner

A sus 82 años, Sir Mick Jagger mantiene la energía que lo ha caracterizado en los escenarios con los Rolling Stones, una longevidad que es el resultado de décadas de disciplina y priorización de su salud.

La autora Isadora Puiggené explora en su libro, ‘Pacto con el Diablo: Los Hábitos Saludables del Rolling Stone Más Dinámico del Mundo’, que la verdadera clave de la resistencia del vocalista es su dedicación al fitnes, dijo para Mens Helth.

“No es un pacto con el diablo; Es un pacto consigo mismo”, declaró Jagger a Hello!.

Revisa también:

ADN

La Rutina de Entrenamiento de Mick Jagger

Jagger entrena casi a diario, combinando diversas disciplinas deportivas y siguiendo una dieta similar a la de un atleta de alto rendimiento. Para el músico, la disciplina y la fuerza de voluntad aplicada a su cuerpo y mente son su verdadero elixir de la eterna juventud.

El entrenamiento del líder de los Stones, guiado por el entrenador noruego Torje Eike, es una combinación de variedad y constancia, enfocado en ganar resistencia:

  • Frecuencia: Entrena hasta cinco o seis días a la semana.
  • Constancia sobre Intensidad: Para Jagger, la constancia supera a la intensidad, y afirma: “Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me excedo”. Su objetivo principal es “ganar resistencia”.
  • Disciplinas Combinadas: La rutina incorpora una amplia variedad de actividades para mantenerla efectiva y atractiva:
    • Natación.
    • Kickboxing.
    • Ciclismo.
    • Ballet: Practica ballet para mejorar el equilibrio.
    • Movilidad: Trabaja la movilidad con yoga y pilates.

Puiggené destacó que la figura de Jagger sirve para “demostrar que nunca es tarde para empezar a cuidarse”, especialmente al cumplir los 80 años.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad