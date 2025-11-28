;

Encapuchados rocían con bencina a 3 profesoras del Instituto Nacional tras enfrentamientos con Carabineros

Antisociales se enfrentaron con Carabineros lanzando artefactos incendiarios, y tras reingresar al recinto, agredieron a las docentes.

Juan Castillo

Medelise Jensen

Encapuchados rocían con bencina a 3 profesoras del Instituto Nacional tras enfrentamientos con Carabineros

Durante esta jornada, tres profesoras del Instituto Nacional fueron rociadas con bencina por parte de encapuchados luego de que estos protagonizaran hechos de violencia en la vía pública.

A través de un comunicado, el recinto educacional detalló que a eso de las 09:10 horas “un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario”.

Tras generarse desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesoras, a quienes además se les arrojó bencina”, afirmaron.

Por esta situación, las autoridades del Instituto Nacional determinaron suspender las actividades educativas durante la mañana, además de y solicitar el retiro de las y los estudiantes como medida preventiva.

No obstante, detallaron que las academias y talleres se retomarán “a partir del mediodía, mientras que la jornada tarde y el servicio de alimentación JUNAEB operarán con normalidad”.

Condenamos categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar”, afirmaron.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad