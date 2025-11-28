Encapuchados rocían con bencina a 3 profesoras del Instituto Nacional tras enfrentamientos con Carabineros

Durante esta jornada, tres profesoras del Instituto Nacional fueron rociadas con bencina por parte de encapuchados luego de que estos protagonizaran hechos de violencia en la vía pública.

A través de un comunicado, el recinto educacional detalló que a eso de las 09:10 horas “un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario”.

“Tras generarse desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesoras, a quienes además se les arrojó bencina”, afirmaron.

Por esta situación, las autoridades del Instituto Nacional determinaron suspender las actividades educativas durante la mañana, además de y solicitar el retiro de las y los estudiantes como medida preventiva.

No obstante, detallaron que las academias y talleres se retomarán “a partir del mediodía, mientras que la jornada tarde y el servicio de alimentación JUNAEB operarán con normalidad”.

“Condenamos categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar”, afirmaron.