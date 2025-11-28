Emblemático estadio del fútbol chileno alista su regreso en 2026 tras completa remodelación: “¡Cada vez más cerca!”

El Estadio La Granja, cerrado desde noviembre de 2024 por trabajos de remodelación, se prepara para su esperada reapertura en la temporada 2026.

A través de redes sociales, Curicó Unido, elenco que ejerce su localía en el recinto, dio a conocer el avance de las obras en una visita encabezada por su dirigencia.

“¡Cada vez más cerca de volver a casa! Nuestro presidente Julio Ode, el gerente general Mario Lucero y el dirigente Víctor López visitaron las obras de remodelación del Estadio La Granja, acompañados por autoridades locales y representantes de la empresa constructora", escribió la institución.

“Agradecemos profundamente la invitación del alcalde George Bordachar, del gerente de la Corporación de Deportes Matías Avendaño, del administrador del recinto Luis Bustos, y de la empresa Constructora ABC, que pronto entregará las obras que permitirán a Curicó Unido volver a jugar donde late su historia", agregaron.

En esa línea, desde Curicó Unico señalaron que “esperamos que los procesos avancen sin contratiempos, que las obras finalicen y que los trámites administrativos se cumplan para que el estadio pueda ser ocupado a la brevedad por nuestros deportistas y por toda la comunidad curicana”.

“Felicitamos a todos quienes han trabajado con compromiso y visión en este proyecto que nos llena de ilusión. ¡La Granja nos espera! ¡Vamos Curi!“, cerró el escrito.

Cabe recordar que el Estadio La Granja inició sus obras de remodelación en noviembre del 2024, tras haber sido construido parcialmente entre los años 2010 y 2016. Se espera que en los próximos meses se entregue la obra definitiva, con la construcción de los codos faltantes, en las tribunas norte y sur, detrás de cada arco.