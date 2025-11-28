;

Emblemático estadio del fútbol chileno alista su regreso en 2026 tras completa remodelación: “¡Cada vez más cerca!”

En una visita encabezada por su presidente, Curicó Unido dio a conocer el avance de las obras del estadio La Granja.

Bastián Lizama

@cdpcuricounido

@cdpcuricounido

El Estadio La Granja, cerrado desde noviembre de 2024 por trabajos de remodelación, se prepara para su esperada reapertura en la temporada 2026.

A través de redes sociales, Curicó Unido, elenco que ejerce su localía en el recinto, dio a conocer el avance de las obras en una visita encabezada por su dirigencia.

Revisa también:

ADN

“¡Cada vez más cerca de volver a casa! Nuestro presidente Julio Ode, el gerente general Mario Lucero y el dirigente Víctor López visitaron las obras de remodelación del Estadio La Granja, acompañados por autoridades locales y representantes de la empresa constructora", escribió la institución.

“Agradecemos profundamente la invitación del alcalde George Bordachar, del gerente de la Corporación de Deportes Matías Avendaño, del administrador del recinto Luis Bustos, y de la empresa Constructora ABC, que pronto entregará las obras que permitirán a Curicó Unido volver a jugar donde late su historia", agregaron.

En esa línea, desde Curicó Unico señalaron que “esperamos que los procesos avancen sin contratiempos, que las obras finalicen y que los trámites administrativos se cumplan para que el estadio pueda ser ocupado a la brevedad por nuestros deportistas y por toda la comunidad curicana”.

“Felicitamos a todos quienes han trabajado con compromiso y visión en este proyecto que nos llena de ilusión. ¡La Granja nos espera! ¡Vamos Curi!“, cerró el escrito.

Cabe recordar que el Estadio La Granja inició sus obras de remodelación en noviembre del 2024, tras haber sido construido parcialmente entre los años 2010 y 2016. Se espera que en los próximos meses se entregue la obra definitiva, con la construcción de los codos faltantes, en las tribunas norte y sur, detrás de cada arco.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad