Fernando Zampedri va camino a convertirse en el máximo goleador del Campeonato Nacional por sexto año consecutivo, lo que convierte al delantero de Universidad Católica en uno de los mejores arietes que ha pasado por nuestro fútbol.

Con los números que mueve el “Toro”, cualquiera querría tenerlo en su equipo. Salvo Rafael Olarra, exjugador de Universidad de Chile, quien en su rol de comentarista en ESPN aseguró que el argentino no tendría un buen rendimiento en el cuadro azul, por el estilo de juego de Gustavo Álvarez.

“Es un goleador, pero hoy por hoy está buscando un gol con más ”facilidad": los centros y los penales, porque ya está mutando su juego. Ya no es el “Toro” que aguantaba solo y se sacaba a dos; ya no es el tipo de gol que está haciendo hoy”, señaló el exdefensor.

“Ha ido mutando y, desde mi perspectiva, esa mutación le viene muy bien a la Católica todavía. Internacionalmente, tengo mis dudas, pero en mi estándar del juego de él, creo que ha ido bajando sus niveles de asociación y de recorrido, pero es algo natural”, agregó.

Al ser refutado por uno de sus colegas en el panel, quien afirmó que a los azules les encantaría tener un “9″ como Zampedri, Rafael Olarra fue claro. “Para mí, no andaría bien. Me parece que hay otros jugadores que son más determinantes en el Campeonato Nacional. Un delantero estático en la U no serviría”, concluyó el exdefensor.