Jeannette Jara presenta en Antofagasta sus “Diez Compromisos por el Desarrollo del Norte de Chile”

La candidata presidencial Jeannette Jara llegó este jueves 27 de noviembre de 2024 a Antofagasta, donde presentó un plan de diez compromisos concretos para el desarrollo del Norte de Chile. La agenda en terreno de la candidata busca mejorar la vida de los habitantes de Antofagasta con medidas que incluyen desde fronteras seguras hasta nueva infraestructura hospitalaria y educacional.

A su arribo a la capital regional, Jara enfatizó su compromiso con el desarrollo de la zona: “Vuelvo a Antofagasta, al norte de Chile, con diez compromisos concretos para la región. Compromisos hechos porque los estoy escuchando con atención. Son medidas reales, que ayudan a que cada uno de ustedes siga construyendo su futuro”.

Despliegue con liderazgos locales

Jara estuvo acompañada por la senadora electa y actual diputada Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, quienes se sumaron a su comando como embajadores de la zona Norte de Chile.

Daniella Cicardini , quien obtuvo la primera mayoría nacional en porcentaje en las recientes elecciones parlamentarias, destacó que la candidata ha recorrido Chile “desde el primer día” y que vuelve a Antofagasta para demostrar que su campaña “se hace con la gente” .

Cicardini explicó que, desde Arica hasta Coquimbo, su rol será explicar lo que está en juego: "evitar retrocesos con Kast y defender derechos que nuestra candidata ya ha demostrado ser capaz de conquistar, como las 40 horas, el salario mínimo o los avances en pensiones".

“Soluciones reales” y Críticas a Kast

El diputado Daniel Manouchehri valoró la gira, señalando que “el norte produce la riqueza que mueve a Chile, pero siempre queda postergado”.

Manouchehri afirmó que Jara trae “soluciones reales para la vida diaria” como más especialistas en salud, fronteras seguras con tecnología de punta y empleo para mujeres y jóvenes.

El diputado contrastó la propuesta de Jara con la de su contendor: “Kast ofrece mentiras y un riesgo para las pensiones, para las mujeres y para los derechos de los trabajadores. Jara ofrece un camino de progreso para la gente que mueve este país. Es hora de que el norte reciba, por fin, el desarrollo que merece”.

La agenda de la candidata incluyó un encuentro con la Federación Minera y la firma de un Compromiso por la Región junto al gobernador Ricardo Díaz.