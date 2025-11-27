;

El peor incendio de Hong Kong en 30 años: aumentan las personas fallecidas y hay casi 300 desaparecidos

El siniestro devastó siete edificios del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, tras una rápida propagación asociada a andamios y materiales inflamables.

Información de

DW

ADN Radio

(Photo by Yan ZHAO / AFP via Getty Images)

(Photo by Yan ZHAO / AFP via Getty Images) / YAN ZHAO

El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 55 fallecidos, más de 60 heridos en diferentes condiciones en los hospitales y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia.

El siniestro, registrado el miércoles por la tarde, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en tres décadas.

El fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024.

Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques.

Hasta primera hora de la mañana, los incendios en los siete edificios estaban ya bajo control, y solo quedaban llamas en tres de ellos, después de casi 10 horas de operaciones continuadas.

El Departamento de Bomberos ha desplegado 1.250 efectivos, 304 vehículos de emergencia, 26 equipos especializados y cuatro drones para vigilancia aérea, y continúa avanzando planta por planta en tareas de rescate y enfriamiento.

Los mandos alertaron del riesgo de colapso parcial del andamiaje, del que ya han caído fragmentos, lo que obliga al personal a extremar la precaución.

