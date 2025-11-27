;

ADN Hoy. Ministro de Seguridad valora aprobación de Presupuesto, pero advierte: “No basta con tener recursos, hay que gestionarlos bien”

Luis Cordero conversó con ADN Hoy, donde abordó los avances en materia de seguridad, y también comentó los últimos delitos protagonizados por miembros de las fuerzas policiales.

Juan Castillo

Ministro de Seguridad valora aprobación de Presupuesto, pero advierte: “No basta con tener recursos, hay que gestionarlos bien”

Ministro de Seguridad valora aprobación de Presupuesto, pero advierte: “No basta con tener recursos, hay que gestionarlos bien”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, conversó durante esta jornada con ADN Hoy, donde abordó la aprobación del Presupuesto 2026, dio cuenta de los avances en materia de seguridad, y comentó los últimos delitos protagonizados por miembros de las fuerzas policiales.

Sobre la discusión del Presupuesto 2026, el secretario de Estado señaló que “se llegó a un buen acuerdo en materia de seguridad, que satisface al Gobierno y a la oposición”.

En esa línea, Cordero detalló que “en la Policía de Investigaciones y en Carabineros es donde está el aumento. Y eso son buenas noticias también no solo para las instituciones, sino también para las personas”.

“Lo relevante en el Presupuesto, y eso tiene que ver mucho con seguridad, es que no basta con tener los recursos, hay que gestionarlos bien”, aseguró.

Respecto a los avances en materia de seguridad, el titular de la cartera expresó que “este es un Gobierno que comenzó el año 2022 y venía con un incremento de la tasa de homicidios“.

“Pero esta tasa de homicidios tuvo un quiebre, ha bajado, y para el primer semestre de este año volvió a tener una baja significativa”, complementó.

“En materia de ingresos irregulares por la frontera, ha bajado en más del 40%, mientras que los casos de la violencia en la macrozona sur, desde 2021 hasta ahora, han bajado un 80%, y así“, aseveró.

Cordero también comentó las últimas detenciones de carabineros y detectives de la PDI involucrados en delitos y hechos de crimen organizado, manifestando que “esta es una realidad que las instituciones tienen que combatir diariamente, y para eso tienen que tener robustos sistemas de control interno, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones".

Estos siguen siendo hechos específicos, pero la preocupación es permanente, porque las exposiciones de riesgo son permanentes”, declaró.

Finalmente, el ministro Luis Cordero afirmó que “Chile tiene que avanzar en materia de gestión y reducir delitos violentos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, pero también en reducir los índices de temor en la ciudadanía”.

“Los índices de temor no solo están asociados a la comisión de delitos violentos. Hay un aspecto muy relevante en la vida cotidiana que tiene que ver con las incivilidades”, cerró.

