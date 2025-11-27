Kast se lanza contra la DC tras reunión con Frei: “Si Bachelet se junta conmigo, ¿También la van a sancionar?”

Durante este jueves, después del Debate Social Presidencial organizado por el Hogar de Cristo, el candidato de oposición José Antonio Kast se refirió a su encuentro con el expresidente Eduardo Frei y abordó la posibilidad de reunirse con otras exautoridades.

En conversación con la prensa, Kast sostuvo que “tenemos que trabajar por Chile. Un partido político no puede cuestionar una simple reunión —ni siquiera un apoyo—. Porque, ¿qué pasa si yo le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar del futuro? ¿Qué pasa si le pido una reunión para conversar de temas que el presidente Boric no fue capaz de abordar con nosotros? ¿También la van a sancionar por reunirse conmigo?”.

El candidato enfatizó que el expresidente Frei “no emitió un pronunciamiento respecto de cómo iba a votar” y que solo “tuvo la generosidad y la amabilidad de compartir su experiencia con uno o dos candidatos presidenciales. Yo no sé si otros expresidentes han hecho lo mismo”.

Consultado sobre una eventual solicitud de reunión a Michelle Bachelet, Kast recalcó que “yo ya les dije una vez que no me he reunido con ella. Dije que estoy muy bien dispuesto a juntarme si ella quiere, porque su situación es distinta”.

Respecto de si buscará nuevos encuentros, señaló que “el problema no es quién pide o no pide. Yo estoy muy abierto a juntarme con cualquier expresidente de la República que pueda aportar a lo que podría ser eventualmente mi gobierno”.

“Es distinto a lo que veo”

En cuanto a si “da lo mismo” quien solicite una reunión, Kast respondió que “no da lo mismo. Para mí, el aporte del presidente Frei es significativo: desde su trabajo en agua potable rural, que hoy está siendo cuestionado, hasta su experiencia recorriendo el mundo presentando a Chile y buscando inversión. Eso es distinto a lo que veo en la expresidenta Bachelet, que recorre el mundo buscando apoyos para una proyección político-administrativa internacional”.

Finalmente, Kast explicó que “me interesaba más conocer la experiencia del presidente Frei recorriendo el mundo, presentando a Chile, dando conferencias en Madrid, en Osaka y en distintos lugares, porque veo una proyección de Chile en ese estilo de gobernanza. No veo esa proyección en alguien como el presidente Gabriel Boric, que se dedica a pelear con distintas personas”.