“Es incomprensible”: Fundación Salvador Allende llama a “reconsiderar” decisión tras ser excluidos del Presupuesto 2026

La Fundación Salvador Allende emitió una declaración expresando su “disconformidad” ante la decisión del Congreso Nacional de no asignarle recursos para el próximo año , durante la tramitación del Presupuesto 2026.

“La medida no solo es injusta, sino también arbitraria, pues somos la única fundación presidencial que queda fuera del financiamiento público”, señalaron en el documento.

“Durante décadas, la Fundación Salvador Allende ha desarrollado un trabajo ininterrumpido en la promoción de la memoria, el arte, los derechos humanos y los valores democráticos”, añadieron.

“La decisión es incomprensible”

En esa línea, anticiparon que “la eliminación total de nuestro presupuesto compromete seriamente la continuidad de nuestras actividades, programas educativos, preservación de archivos históricos y el funcionamiento de nuestras instituciones asociadas”.

“Cumplimos con todas las normativas vigentes, siempre hemos realizado las rendiciones en tiempo y forma. Realizamos un aporte permanente al patrimonio histórico , cultural y democrático del país”, enfatizaron.

Ante esto, la organización sostuvo que “la decisión es incomprensible”, por lo que hicieron un llamado “a las autoridades a reconsiderar esta decisión”.