¿La revancha del humor venezolano? Comediante caribeño estaría casi listo para presentarse en el Festival de Viña 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 está afinando los últimos detalles de su programación. Mientras los artistas musicales ya fueron confirmados, la organización trabaja en cerrar la lista de humoristas.

Hasta ahora, dos nombres están asegurados: Stefan Kramer y Piare con P. Sin embargo, todo indica que un tercer comediante se sumará al certamen: el venezolano Esteban Duch.

Fuentes cercanas al evento señalaron a The Clinic que su participación está prácticamente lista, con un 90% de confirmación, y desde el círculo del artista confían en que el acuerdo se concrete en los próximos días. De confirmarse, será su primera vez en la Quinta Vergara y en un gran escenario en Chile.

Duch ha construido su carrera en Chile durante más de diez años, con rutinas que abordan la vida de los migrantes y los modismos locales. Su popularidad creció en redes sociales y también como conductor del pódcast Malas Preguntas, junto al comediante Davis Pérez.

Este año, tras la polémica por el fracaso de George Harris en Viña 2024, su nombre comenzó a sonar con fuerza. El venezolano, que reside en Miami, no logró terminar su show debido a la pifiadera del público, lo que generó acusaciones de xenofobia y una ola de comentarios en redes.

La controversia impulsó la carrera de Duch, quien incluso logró agendar su primer espectáculo en el Teatro Nescafé de las Artes, un hito reservado para artistas consolidados. Según ha relatado, su inicio en la comedia fue inesperado: tuvo su gran oportunidad en un hostal cerca de Providencia, luego de que le negaran espacio en el restobar Comedy, donde trabajaba en redes sociales.