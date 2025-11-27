;

VIDEO. “De nuestros corazones...”: Universidad de Chile despide del profesionalismo a Matías Rodríguez

Los azules compartieron imágenes y videos con sus goles en el momento del adiós para el defensa más goleador en la historia de los universitarios.

Gonzalo Miranda

Matías Rodríguez, ex defensa de la Universidad de Chile

Un total de nueve temporadas, 340 partidos, 57 goles y ocho títulos tienen a Matías Rodríguez como uno de los verdaderos ídolos que dejan los azules tras su retiro del profesionalismo.

Sin bien el 2022, con la camiseta de Defensa y Justicia de Argentina, había decidido ponerle fin a su carrera futbolística, dos años se demoró en volver al fútbol, pero esta vez para defender los colores de Deportes Melipilla.

Mediante un comunicado, los ‘potros’ informaron que el defensor otra vez, y ahora sí definitivamente, decidió dejar la profesión atrás.

“Matías ha elegido despedirse en casa, frente a nuestra gente, donde tantas veces dejó el alma, el talento y el corazón en la cancha. Un líder tanto dentro como fuera del campo, a un símbolo de esfuerzo, humildad y compromiso por nuestros colores”, expresaron en Deportes Melipilla.

Es por ello que, la Universidad de Chile, decidió este jueves despedirlo a través de redes sociales, con varias publicaciones y un espectacular video repasando sus 57 goles con la camiseta de la Universidad de Chile.

“Matías llegó como un joven futbolista con la ilusión de ganarse un lugar y lograr grandes cosas en la U. No imaginaba que rompería récords y dejaría el Club como un hombre inscrito en la historia grande de Universidad de Chile. Sin embargo, no son los títulos ni los goles, su mayor legado, sino su entrega, profesionalismo y amor por nuestra camiseta. Por todo eso, te agradecemos y celebramos tu destacada carrera. La U siempre será tu casa", escribieron en La Cisterna,

