Ciudadanos colombianos desaparecidos en Casablanca: investigación sigue sin avances tras un mes

A un mes de las denuncias por la desaparición de cuatro ciudadanos colombianos en Casablanca, región de Valparaíso, la investigación continúa sin avances públicos y bajo estricta reserva.

Tanto la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) como la Fiscalía ECOH mantienen el caso activo, pero han evitado entregar detalles sobre las diligencias en curso.

Según antecedentes entregados por 24 Horas, los desapariciones ocurrieron en un lapso de pocos días y en la misma zona:

El 29 de septiembre se perdió la pista de Davison Orobio Angulo (37) y, en paralelo, se reportó la desaparición de Miguel Ángel Siniesterra Vallecilla (35).

El 3 de octubre se sumaron dos nuevas denuncias: la de José Duván Sinisterra Castillo (15), y la de Paula Andrea García Caicedo (29), conocida como “Diana”.

A pesar de la difusión de fotografías, las pericias y la coordinación entre las instituciones, no hay pistas claras sobre el paradero de los desaparecidos.

Tampoco se ha informado si existe alguna conexión entre los casos. Por ahora, la indagatoria continúa en completa reserva, mientras las familias esperan respuestas.

