¿Quién encabeza el mundo del stand up en Chile? Estos son los mejores humoristas del país según Cadem

El último informe 5C da cuenta de que este tipo de humor genera gran interés entre el público nacional.

El humor sigue consolidándose como uno de los contenidos preferidos por los chilenos, tanto en televisión como en plataformas digitales.

Así lo refleja el reciente informe 5C de Cadem, que muestra un alto interés por el stand up y una valoración transversal hacia los principales exponentes del humor nacional.

Según el estudio, un 83% de las personas cree que los chilenos tienen la capacidad de reírse de sí mismos, mientras que el mismo porcentaje considera que deberían emitirse más programas humorísticos en radio y televisión.

La encuesta también aborda el rol del humor en la política. Un 68% declara haber visto alguna imitación de un candidato presidencial durante la campaña, y un 61% afirma que estas caricaturas ayudan a distender el clima político y permiten hacer críticas desde la comedia. Solo un 4% considera que pueden resultar ofensivas, mostrando que la gran mayoría valora este recurso como parte del debate público.

Los humoristas mejor evaluados

Recién pasada la mitad del informe aparecen los datos más esperados: la lista de los humoristas mejor evaluados de Chile. Y allí, la sorpresa no es tanta como la confirmación de un fenómeno.

Edo Caroe lidera el ranking con un 88% de aprobación, seguido muy de cerca por Jorge Alís (87%), Juan Pablo López (87%), Pedro Ruminot (86%) y Luis Slimming (86%). Ellos conforman el grupo de cinco comediantes más valorados por el público.

Más atrás se ubican Pamela Leiva (85%), Felipe Avello (84%), Alison Mandel (83%), Claudio Michaux (83%) y Diego Urrutia (81%), completando el top 10.

Pensando en el Festival de Viña 2026, el público también expresó sus preferencias: Jorge Alís aparece como el comediante más deseado en la Quinta Vergara (38%), seguido de Felipe Avello (37%) y Luis Slimming (28%), quienes mantienen una alta presencia en distintos escenarios del país.

