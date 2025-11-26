Tiroteo en Washington: dos militares de la Guardia Nacional son heridos de gravedad cerca de la Casa Blanca

Dos militares, miembros de la Guardia Nacional, resultaron heridos de gravedad este miércoles en un tiroteo ocurrido a la puerta de la estación de Farragut West, en el centro de Washington. La ubicación del ataque, en el cruce de las calles 17 e I, se encuentra a menos de 500 metros de la Casa Blanca, en una zona frecuentada por funcionarios gubernamentales.

La noticia del tiroteo fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X. La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, indicó que el incidente fue un ataque intencionado. Los dos soldados heridos son miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y se encontraban en la capital como parte de un despliegue ordenado por el Gobierno estadounidense.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrissey, anunció la muerte de los dos soldados una hora después del ataque, señalando que los disparos los “pillaron por sorpresa” y que fueron víctimas de una “emboscada”, según la policía. Sin embargo, Morrissey se desdijo más tarde, anunciando que había “informaciones contradictorias”. La alcaldesa Bowser confirmó, en una comparecencia ante los medios a eso de las 17:00, que las víctimas seguían en estado crítico.

Las autoridades lograron detener a un sospechoso después de que otros agentes presentes en el momento del ataque lo neutralizaran. El atacante también resultó gravemente herido y fue ingresado en un hospital de la ciudad. El FBI indicó que el sospechoso actuó con rapidez e iba sin identificar.

Anadolu Ampliar

El tiroteo se produjo faltando veinte minutos para las 15:00 (hora local), víspera del festivo de Acción de Gracias. En el momento del suceso, el presidente Donald Trump no estaba en la ciudad, ya que había viajado la noche anterior a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para pasar el largo fin de semana.

La Casa Blanca se puso inmediatamente en estado de alerta, interrumpiendo momentáneamente la entrada y salida de personas. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, confirmó que el Presidente Trump había sido informado de la “trágica situación”. El presidente Trump reaccionó en su red social Truth, calificando al atacante de “animal” y asegurando que “pagará un precio muy alto”. La zona del ataque se llenó rápidamente de agentes de diversos cuerpos policiales, sumando cerca de un centenar poco después de las 15:30.