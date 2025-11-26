;

Tiroteo en Washington: dos militares de la Guardia Nacional son heridos de gravedad cerca de la Casa Blanca

El ataque, calificado de intencionado por la alcaldesa Muriel Bowser, ocurrió en la estación de metro Farragut West, a menos de 500 metros de la residencia presidencial.

Mario Vergara

Tiroteo en Washington: dos militares de la Guardia Nacional son heridos de gravedad cerca de la Casa Blanca

Tiroteo en Washington: dos militares de la Guardia Nacional son heridos de gravedad cerca de la Casa Blanca / Anadolu

Dos militares, miembros de la Guardia Nacional, resultaron heridos de gravedad este miércoles en un tiroteo ocurrido a la puerta de la estación de Farragut West, en el centro de Washington. La ubicación del ataque, en el cruce de las calles 17 e I, se encuentra a menos de 500 metros de la Casa Blanca, en una zona frecuentada por funcionarios gubernamentales.

La noticia del tiroteo fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X. La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, indicó que el incidente fue un ataque intencionado. Los dos soldados heridos son miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y se encontraban en la capital como parte de un despliegue ordenado por el Gobierno estadounidense.

Revisa también:

ADN

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrissey, anunció la muerte de los dos soldados una hora después del ataque, señalando que los disparos los “pillaron por sorpresa” y que fueron víctimas de una “emboscada”, según la policía. Sin embargo, Morrissey se desdijo más tarde, anunciando que había “informaciones contradictorias”. La alcaldesa Bowser confirmó, en una comparecencia ante los medios a eso de las 17:00, que las víctimas seguían en estado crítico.

Las autoridades lograron detener a un sospechoso después de que otros agentes presentes en el momento del ataque lo neutralizaran. El atacante también resultó gravemente herido y fue ingresado en un hospital de la ciudad. El FBI indicó que el sospechoso actuó con rapidez e iba sin identificar.

ADN

Anadolu

El tiroteo se produjo faltando veinte minutos para las 15:00 (hora local), víspera del festivo de Acción de Gracias. En el momento del suceso, el presidente Donald Trump no estaba en la ciudad, ya que había viajado la noche anterior a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para pasar el largo fin de semana.

La Casa Blanca se puso inmediatamente en estado de alerta, interrumpiendo momentáneamente la entrada y salida de personas. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, confirmó que el Presidente Trump había sido informado de la “trágica situación”. El presidente Trump reaccionó en su red social Truth, calificando al atacante de “animal” y asegurando que “pagará un precio muy alto”. La zona del ataque se llenó rápidamente de agentes de diversos cuerpos policiales, sumando cerca de un centenar poco después de las 15:30.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad