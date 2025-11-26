VIDEO. Abogada de Yuyuniz Navas crítica a CHV por difusión de polémico registro de ella cerca de la casa de Eduardo Cruz-Coke
La representante legal de la intérprete cuestionó la cobertura del caso del triple homicidio en La Reina.
Durante la mañana, el matinal Contigo en la Mañana emitió un registro que muestra a Yuyuniz Navas caminando por las cercanías del domicilio donde ocurrió el triple homicidio en La Reina, hecho que conmocionó al país y tuvo como víctimas al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos.
La actriz, sobre su presencia en el sector, explicó en días previos que “ese día me encontraba de visita en la casa de una persona de mi confianza; son lugares que transito frecuentemente y que por casualidad son cercanos al lugar de los hechos”.
Tras la difusión del video, la abogada de la intérprete, Claudia Rojas, declaró: “Efectivamente, tal como lo pueden apreciar a través de las cámaras, se encontraba ella en una zona que ella visita frecuentemente, en un lugar contiguo al lugar de los hechos (...) Lo que a nosotros nos tiene más impactados frente a este escenario, es la liviandad con la que se ha tratado el proceso en general”.
“Como a la luz han aparecido el nombre de mi representada y varios acontecimientos que, en teoría, debiesen ser de carácter privado de la investigación. Pero hoy día, a través de la prensa, nos damos cuenta de que son tremendamente públicos y además de esto, con titulares equívocos, tienden a confundir la real participación de las personas implicadas en el hecho, y solo busca desvirtuar lo que realmente debería ser el foco, que es aclarar el proceso”, agregó.
Finalmente, la representante legal de Yuyuniz Navas cerró con una aclaración categórica: “Las imágenes lo que están mostrando son efectivamente titulares que tienden a confundir lo que se busca hacer. Entonces, aquí, cuando yo digo que Yuyuniz Navas estaba el día del asesinato en el lugar de los hechos, es absolutamente equivocado”.
