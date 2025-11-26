Abogada de Yuyuniz Navas crítica a CHV por difusión de polémico registro de ella cerca de la casa de Eduardo Cruz-Coke

Durante la mañana, el matinal Contigo en la Mañana emitió un registro que muestra a Yuyuniz Navas caminando por las cercanías del domicilio donde ocurrió el triple homicidio en La Reina, hecho que conmocionó al país y tuvo como víctimas al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos.

La actriz, sobre su presencia en el sector, explicó en días previos que “ese día me encontraba de visita en la casa de una persona de mi confianza; son lugares que transito frecuentemente y que por casualidad son cercanos al lugar de los hechos”.

Tras la difusión del video, la abogada de la intérprete, Claudia Rojas, declaró: “Efectivamente, tal como lo pueden apreciar a través de las cámaras, se encontraba ella en una zona que ella visita frecuentemente, en un lugar contiguo al lugar de los hechos (...) Lo que a nosotros nos tiene más impactados frente a este escenario, es la liviandad con la que se ha tratado el proceso en general”.

“Como a la luz han aparecido el nombre de mi representada y varios acontecimientos que, en teoría, debiesen ser de carácter privado de la investigación. Pero hoy día, a través de la prensa, nos damos cuenta de que son tremendamente públicos y además de esto, con titulares equívocos, tienden a confundir la real participación de las personas implicadas en el hecho, y solo busca desvirtuar lo que realmente debería ser el foco, que es aclarar el proceso”, agregó.

Finalmente, la representante legal de Yuyuniz Navas cerró con una aclaración categórica: “Las imágenes lo que están mostrando son efectivamente titulares que tienden a confundir lo que se busca hacer. Entonces, aquí, cuando yo digo que Yuyuniz Navas estaba el día del asesinato en el lugar de los hechos, es absolutamente equivocado”.