Este viernes por la tarde, en el norte del país, arranca la jornada 29 de la Liga de Primera, la penúltima del año, que podría definir muchas cosas para varios equipos.

Tanto Huachipato como la Universidad Católica tienen objetivos claros y para ello se medirán este sábado, desde el mediodía, en Talcahuano.

El cuadro ‘acerero’ necesita ganar para seguir ilusionado con el sueño de meterse en la Copa Sudamericana 2025, pese a que no depende de sí mismo. Además, debe sumar confianza de cara a la final de la Copa Chile ante Deportes Limache.

Al frente, estará una Universidad Católica que busca confirmar su presencia en la Copa Libertadores, ya sea como “Chile 2″ o “Chile 3″. El primer objetivo es meterse de manera directa, pero para aquello debe ganar y esperar que la U se tropiece con Coquimbo Unido.

Huachipato vs. la UC, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Huachipato y la Universidad Católica, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 29 de noviembre

12:00 hrs | Huachipato vs. Universidad Católica | Estadio Huachipato CAP