“¡Con permisito!“: HBO anuncia una serie basada en Don Ramón y la expansión del universo de “Chespirito”

Tras el éxito de Chespirito: Sin querer queriendo, HBO Max anunció el desarrollo de una nueva serie basada en uno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños.

Se trata nada más y nada menos que de Don Ramón, uno de los más queridos del El Chavo del 8, que marcó a más de una generación y ha dejado una huella imborrable en la televisión y el humor blanco, bajo la interpretación de Ramón Valdés.

Aunque por ahora no se ha revelado la trama ni la fecha exacta de estreno, se sabe que el programa será una producción de comedia que busca reinterpretar a ‘Monchito sin que sea una biografía del actor original.

“Vamos a producir una comedia. Estamos empezando a desarrollarla, basada en Don Ramón, sin duda uno de los personajes más inolvidables del mundo de Chespirito“, adelantó Mariano César, líder de contenido y estrategia de HBO Max.

Este proyecto se enmarca en la expansión del universo de Chespirito, la serie biográfica que marcó récords y generó bastante revuelo.

Don Ramón sigue siendo, para muchos, un símbolo de perseverancia y autenticidad, un padre soltero que enfrentaba dificultades económicas en la vecindad y que mantuvo una relación entrañable con personajes como El Chavo y el Señor Barriga, lo que cimenta la expectativa y el cariño alrededor de esta nueva producción.