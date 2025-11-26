;

Este es el bigote más atractivo para las mujeres solteras, según una nueva encuesta: famoso chileno ya lo tiene

“Los días en que el six-pack era el máximo atractivo se están desvaneciendo rápido”, aseguró una experta.

Javier Méndez

Este es el bigote más atractivo para las mujeres solteras, según una nueva encuesta: famoso chileno ya lo tiene

Este es el bigote más atractivo para las mujeres solteras, según una nueva encuesta: famoso chileno ya lo tiene / selimaksan

Una reciente encuesta elaborada por Movember, sitio dedicado a promover la salud masculina, reveló cuáles son los estilos de bigote que resultan más atractivos para las mujeres.

La medición consideró la opinión de 2.500 mujeres solteras en el Reino Unido y uno de los principales hallazgos fue que siete de cada diez prefieren a un hombre con vello facial por sobre un “torso esculpido”.

Así, el sondeo también determinó que el “bigote de forajido” (the outlaw) encabeza las preferencias, con un 22% de las menciones.

Este estilo es el mismo que ha lucido el actor chileno Pedro Pascal, tanto en la vida real como en varias de sus series y películas más populares.

Revisa también:

ADN

En segunda posición aparece el "bigote chevron” (19%), con estilo más grueso, abundante y recto, cubriendo completamente el labio superior. Algunos de sus exponentes han sido Freddie Mercury, Burt Reynolds y Henry Cavill en Mission: Impossible - Fallout (2018).

El top tres lo completa el “rastrojo” (16%), una barba incipiente de apariencia natural que se caracteriza por su longitud corta, textura marcada y un acabado ligeramente sombreado.

Este último tipo puede ayudar a resaltar la mandíbula y definir mejor los rasgos del rostro, sin requerir el mantenimiento de una barba completa, ubicada en el cuatro puesto.

El “rastrojo” se puede ver con frecuencia en el mundo del espectáculo, y algunos de sus exponentes más reconocidos han sido David Beckham, George Clooney, Chris Hemsworth, Ryan Gosling y Adam Levine, entre otros.

“Los días en que el six-pack era el máximo atractivo se están desvaneciendo rápido”, aseguró Sylvia Linzalone, experta en citas de la plataforma Wisp, al Daily Mail.

Los estilos de vello facial y porcentajes de preferencia:

ADN

Imagen creada con inteligencia artificial. / ADN.cl

ADN

Stephane Cardinale - Corbis

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad