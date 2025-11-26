Este es el bigote más atractivo para las mujeres solteras, según una nueva encuesta: famoso chileno ya lo tiene / selimaksan

Una reciente encuesta elaborada por Movember, sitio dedicado a promover la salud masculina, reveló cuáles son los estilos de bigote que resultan más atractivos para las mujeres.

La medición consideró la opinión de 2.500 mujeres solteras en el Reino Unido y uno de los principales hallazgos fue que siete de cada diez prefieren a un hombre con vello facial por sobre un “torso esculpido”.

Así, el sondeo también determinó que el “bigote de forajido” (the outlaw) encabeza las preferencias, con un 22% de las menciones.

Este estilo es el mismo que ha lucido el actor chileno Pedro Pascal, tanto en la vida real como en varias de sus series y películas más populares.

En segunda posición aparece el "bigote chevron” (19%), con estilo más grueso, abundante y recto, cubriendo completamente el labio superior. Algunos de sus exponentes han sido Freddie Mercury, Burt Reynolds y Henry Cavill en Mission: Impossible - Fallout (2018).

El top tres lo completa el “rastrojo” (16%), una barba incipiente de apariencia natural que se caracteriza por su longitud corta, textura marcada y un acabado ligeramente sombreado.

Este último tipo puede ayudar a resaltar la mandíbula y definir mejor los rasgos del rostro, sin requerir el mantenimiento de una barba completa, ubicada en el cuatro puesto.

El “rastrojo” se puede ver con frecuencia en el mundo del espectáculo, y algunos de sus exponentes más reconocidos han sido David Beckham, George Clooney, Chris Hemsworth, Ryan Gosling y Adam Levine, entre otros.

“Los días en que el six-pack era el máximo atractivo se están desvaneciendo rápido”, aseguró Sylvia Linzalone, experta en citas de la plataforma Wisp, al Daily Mail.

Los estilos de vello facial y porcentajes de preferencia :

Imagen creada con inteligencia artificial. / ADN.cl Ampliar