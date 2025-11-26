;

VIDEO. “Están pasando hue... raras”: ‘Super’ Mario, Marcelo Lagos y ‘Lindorfo’ experimentan el terror y emoción de la nueva temporada de “Stranger Things”

Chile se prepara de forma especial para el fin de la exitosa serie de Netflix.

José Campillay

“Están pasando hue... raras”: ‘Super’ Mario, Marcelo Lagos y ‘Lindorfo’ experimentan el terror y emoción de la nueva temporada de “Stranger Things”

Estamos a solo un par de horas de que se estrene la quinta y última temporada de Stranger Things y en Chile ya se comenzó a vivir de una forma muy especial, fiel a nuestro estilo.

Super Mario (Mario Sepúlveda), Marcelo Lagos y Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez, se reúnen en una campaña oficial bajo el alero de Netflix para celebrar la llegada del programa.

Advierten que “algo está emergiendo desde las profundidades” del país, haciendo un paralelo con el universo de la serie y la realidad sísmica y volcánica chilena.

La entretenida propuesta se basa en la particular geografía y cultura chilena, marcada por volcanes activos, actividad sísmica constante y una fuerte relación con la minería.

“Cabros, no sé cómo decirles esto, pero no se puede esperar más. Están pasando hueás raras bajo tierra, cosas que nunca pensamos que llegarían hasta acá”, dice Mario.

“Analizo los datos una y otra vez y siempre es diferente. Voces e idiomas que no reconozco. Interferencias, números imposibles (...) nunca antes he visto algo así”, complementa Lagos.

A su vez, ‘Lindorfo’ aporta un toque local y divertido señalando a los niños: “Esta es una mascota muy especial… ¿Qué chucha hacemos con esta cuestión ahora?”.

La campaña sugiere que la amenaza del Upside Down, el mundo paralelo de la serie, se siente viva “desde lo profundo” del territorio nacional.

Bajo este contexto, Stranger Things 5 llega para cerrar definitivamente una de las historias más grandes de Netflix y convoca a Chile a prepararse para enfrentar esta última aventura.

