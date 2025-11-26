¿Habrá secuela de “Mi pobre angelito”? La idea de Macaulay Culkin para volver como Kevin McCallister en nueva película

Mi pobre angelito es una de las películas más icónicas y recordadas en la historia del cine y que regresa con la misma fuerza y popularidad cada año en época de Navidad en todo el mundo.

Bajo este escenario, comenzando el periodo navideño, reapareció Macaulay Culkin, protagonista de la historia original, para hablar sobre este clásico.

Pero uno de los puntos más llamativos es que en esta oportunidad habló sobre el futuro, mostrándose abierto a regresar para una posible secuela.

El actor no descarta retomar el papel de Kevin McCallister, pero con una condición específica: únicamente si el proyecto fuese “exactamente lo correcto” y bien pensado.

A pesar de que por el momento no hay nada concreto, esta declaración ha reavivado las esperanzas entre los fanáticos que crecieron con la saga navideña más icónica de Hollywood.

Y si bien Culkin pide que se proponga una idea clara y bien pensada, resulta llamativo que él mismo tenga una propuesta elaborada bajo sus propias consideraciones.

La misma idea base con una vuelta en la trama

El intérprete, hoy de 45 años, imagina a su personaje Kevin ya todo un adulto, un padre divorciado o viudo, dedicado intensamente al trabajo pero descuidando involuntariamente su relación con su hijo.

Esto lo lleva a que, durante las festividades, Kevin quede por accidente fuera de casa, pero con un giro narrativo completamente diferente: será su hijo quien arme todas las trampas para mantenerlo afuera.

“El hijo no me dejará entrar y será él quien armará todas las trampas para mí”, explicó Macaulay en una propuesta que invierte por completo la dinámica de los filmes originales.

Para el actor, la casa funcionaría como “una especie de metáfora de nuestra relación”, donde el verdadero desafío para el personaje adulto sería “volver a entrar en el corazón de mi hijo”, replicando la carga emocional que caracterizó a la película original.