;

Colegio de Ingenieros de Chile reconoce a Andrea Obaid y a otras destacadas profesionales por su liderazgo y excelencia

Por primera vez, los premios fueron otorgados exclusivamente a mujeres, destacando a Silvana Cominetti Cotti-Cometti, Catalina Mertz y Alondra Chamorro.

ADN Radio

Colegio de Ingenieros de Chile reconoce a Andrea Obaid y a otras destacadas profesionales por su liderazgo y excelencia

La ingeniera Silvana Cominetti recibió el Premio Educación, la periodista Andrea Obaid, el premio Distinción Periodística, la economista Catalina Mertz, el premio Trayectoria Gremial y la ingeniera Alondra Chamorro el Premio Infraestructura. Ellas son las ganadoras de los Premios Colegio de Ingenieros Segundo Semestre 2025.

El presidente del gremio, Hernán De Solminihac, destacó: “Estas profesionales representan la esencia de nuestra profesión: servir al progreso del país con ética, conocimiento y visión”.

Asimismo reconoció la deuda pendiente de la ingeniería con la equidad: “debemos mirar los sesgos que hemos mantenido y abrir más espacios para nuestras pares mujeres”, añadió.

ADN

El Premio Distinción Periodística fue entregado a Andrea Obaid, periodista especializada en comunicación científica y conductora de Tu Nuevo ADN y Tecnociencia, el podcast. Con más de 25 años de trayectoria, ha contribuido a acercar la ciencia a la ciudadanía a través de programas radiales, podcasts y espacios de divulgación.

Este camino ha sido pavimentado por grandes periodistas... hoy más que nunca, Chile necesita más comunicadores científicos”, afirmó la profesional. De Solminihac subrayó que su trabajo “ha permitido que la ciencia y la tecnología sean parte del lenguaje cotidiano de las personas, generando conocimiento y confianza”.

En la ceremonia participaron autoridades gremiales como Sergio Contreras, vicepresidente primero; Juan Carlos Latorre, vicepresidente segundo; Sergio Wilhelm, secretario general; María Luisa de la Maza, directora tesorera y Loreto Valenzuela, decana de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, entre otras personalidades.

ADN

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad