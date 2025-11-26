Colegio de Ingenieros de Chile reconoce a Andrea Obaid y a otras destacadas profesionales por su liderazgo y excelencia

La ingeniera Silvana Cominetti recibió el Premio Educación, la periodista Andrea Obaid, el premio Distinción Periodística, la economista Catalina Mertz, el premio Trayectoria Gremial y la ingeniera Alondra Chamorro el Premio Infraestructura. Ellas son las ganadoras de los Premios Colegio de Ingenieros Segundo Semestre 2025.

El presidente del gremio, Hernán De Solminihac, destacó: “Estas profesionales representan la esencia de nuestra profesión: servir al progreso del país con ética, conocimiento y visión”.

Asimismo reconoció la deuda pendiente de la ingeniería con la equidad: “debemos mirar los sesgos que hemos mantenido y abrir más espacios para nuestras pares mujeres”, añadió.

El Premio Distinción Periodística fue entregado a Andrea Obaid, periodista especializada en comunicación científica y conductora de Tu Nuevo ADN y Tecnociencia, el podcast. Con más de 25 años de trayectoria, ha contribuido a acercar la ciencia a la ciudadanía a través de programas radiales, podcasts y espacios de divulgación.

“Este camino ha sido pavimentado por grandes periodistas... hoy más que nunca, Chile necesita más comunicadores científicos”, afirmó la profesional. De Solminihac subrayó que su trabajo “ha permitido que la ciencia y la tecnología sean parte del lenguaje cotidiano de las personas, generando conocimiento y confianza”.

En la ceremonia participaron autoridades gremiales como Sergio Contreras, vicepresidente primero; Juan Carlos Latorre, vicepresidente segundo; Sergio Wilhelm, secretario general; María Luisa de la Maza, directora tesorera y Loreto Valenzuela, decana de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, entre otras personalidades.