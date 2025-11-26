Captan a alumnos del College UC teniendo relaciones sexuales en campus de la RM: esto dijo el centro de estudiantes

Durante las últimas horas, se viralizaron en redes sociales una serie de videos donde se observa a alumnos del College de la Pontificia Universidad Católica manteniendo relaciones sexuales dentro del campus San Joaquín.

Según los primeros antecedentes, los registros fueron grabados por otros estudiantes en presencia de más personas y se habrían repetido en distintas ocasiones. Las imágenes circularon rápidamente y generaron preocupación dentro de la comunidad universitaria.

Ante la difusión de los videos, el centro de estudiantes de College emitió un comunicado —al que tuvo acceso The Clinic— en el que condenó lo ocurrido y detalló las acciones adoptadas.

“En primer lugar, queremos expresar que condenamos tajantemente cualquier actitud incívica dentro de nuestra comunidad universitaria. Nuestros espacios académicos, de estudio y de convivencia no deben dar cabida a este tipo de conductas, y ningún estudiante de la universidad merece verse expuesto a situaciones de esta naturaleza”, señaló la directiva.

Las medidas

En el mismo documento explicaron que remitieron los antecedentes a la Unidad Académica de College para su conocimiento y eventuales medidas, y que además instruyeron una denuncia formal a Secretaría General.

“Como representantes estudiantiles, tenemos el deber de actuar con altura de miras y adoptar medidas responsables frente a hechos que afectan la convivencia y el respeto dentro de nuestra comunidad”, agregaron.

El texto también enfatiza que “este tipo de situaciones no pueden ser toleradas en un espacio universitario” y que el centro de estudiantes actuó con la diligencia correspondiente.

Finalmente, la directiva sostuvo que ampliará la información a medida que avancen los procesos administrativos. Consultada por el caso, la Pontificia Universidad Católica evitó entregar declaraciones, según consignó The Clinic.