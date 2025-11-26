;

VIDEOS. Feroz incendio en edificio de Vitacura: fuego arrasa departamento y moviliza masivo operativo

Autoridades entregaron más detalles del siniestro a través de sus cuentas en redes sociales.

Un incendio registrado durante este mediodía en un edificio residencial de Vitacura obligó a un amplio despliegue de unidades de emergencia y generó una restricción de tránsito en el sector.

Según informó TransporteInforma, el procedimiento se desarrolló en la intersección de Del Mirador con Alejandro Serani Norte, donde bomberos trabaja en el tercer piso de una torre habitacional afectada por las llamas. Las autoridades llamaron a evitar la zona y facilitar el avance de los equipos.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó que al menos cinco compañías fueron enviadas al lugar para controlar el fuego, movilizando voluntarios, máquinas y unidades de apoyo debido a la magnitud del operativo.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, aunque los equipos de emergencia continúan trabajando en el perímetro para asegurar el edificio y revisar la estructura.

En desarrollo.

