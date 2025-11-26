;

Alarma en Tiltil: hallan aguas servidas, asbesto y obras sin permiso en ex Punta Peuco

La transformación del penal genera un cóctel de denuncias.

Nelson Quiroz

Punta Peuco

Punta Peuco

La transformación de Punta Peuco en un penal integrado al sistema penitenciario común sigue generando polémica en Tiltil. A las preocupaciones por la llegada de reclusos de distinto perfil, ahora se suman serias observaciones sanitarias levantadas por autoridades locales y confirmadas poar la Seremi de Salud de la región Metropolitana.

El anuncio del Presidente Gabriel Boric a comienzos de noviembre, que puso fin al carácter especial del recinto, desencadenó protestas de vecinos que temen un aumento de la delincuencia y la instalación desordenada de nuevas poblaciones en el sector. Las manifestaciones incluyeron cortes en la Ruta 5 Norte, reflejo del malestar por lo que describen como un cambio impuesto sin consulta previa.

ADN

2 de abril 2020/ SANTIAGO Dos gendarmes ingresan armados con rifles al Penal de Punta Peuco ubicado en la comuna de til til, donde el Presidente Sebastian Piera enviar veto al Congreso para reponer disposiciones rechazadas en ley de indulto conmutativo, podran salir en libertad reos de Punta Peuco FOTO: Jose Francisco Zuiga /AGENCIAUNO / Jose Francisco Zuiga /AGENCIAUNO

En paralelo al descontento ciudadano, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició una inspección tras denuncias por olores y movimientos irregulares en las cercanías del penal. De acuerdo a La Tercera, su director, Alejandro Lara, aseguró que encontraron un estero seco donde se estarían vertiendo aguas servidas sin tratamiento, evidenciando fallas en la planta de tratamiento, la cual, según el análisis municipal, no estaría operativa.

Revisa también

ADN

Además, constataron que el pozo que abastece de agua al penal no alcanza el caudal necesario, lo que obliga a depender de camiones aljibe, indicó el citado medio. También detectaron obras en ejecución sin permisos sanitarios ni informes sectoriales, junto con el retiro de techumbres con asbesto sin medidas de seguridad. Todo fue reportado a la Seremi de Salud, la Dirección General de Aguas y organismos ambientales.

La Seremi inspeccionó el recinto el 20 de noviembre y confirmó que Punta Peuco opera con sistemas propios de agua potable y alcantarillado sin resolución sanitaria vigente, además de una planta elevadora “sin mantención”.

La preocupación también se siente entre los residentes del sector Punta de Peuco, donde viven unas 120 familias. Temen que se repita lo ocurrido en Colina, donde la instalación de recintos penitenciarios derivó —según relatan— en asentamientos informales, aumento de delitos y pérdida de control territorial.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad