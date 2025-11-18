;

La tremenda noticia que recibió Ignacio “La Jaula” Bahamondes pese a no luchar hace cinco meses en la UFC

El artista marcial chileno aún no ha encontrado rival tras perder contra Rafael Fiziev en junio.

Javier Catalán

Zuffa LLC

Zuffa LLC / Ed Mulholland

La UFC está cerrando el 2025 con sus mejores carteleras del año, pero este gran nivel en los eventos ha causado la molestia de los chilenos, que no entienden por qué no toman en cuenta a Ignacio Bahamondes.

A pesar de no tener agendado ningún combate, la Ultimate Fighting Championship sí le entregó otra gran noticia a “La Jaula”, que podría significar un nuevo impulso para su carrera.

Este martes, en las actualizaciones semanales de los rankings por categoría, el nacido en San Ramón volvió a ocupar el Top 15 del peso ligero, pese a que no compite desde el 21 de junio, cuando cayó ante Rafael Fiziev, quien ahora ocupa el noveno puesto en la división.

Revisa también:

ADN

En las 155 libras, Bahamondes se encuentra en la élite absoluta de la empresa de artes marciales mixtas más grande del mundo, quizás en la categoría más complicada de la organización, que es dominada por el campeón Ilia Topuria.

De momento, habrá que esperar al 2026 para ver a “La Jaula” nuevamente en el octágono, puesto que la UFC ya confirmó las carteleras para lo que resta del 2025 y el chileno no figura en ninguna de ellas.

Mientras tanto, el nacional se encuentra viajando a Qatar para el UFC Fight Night de este sábado, donde estará acompañando a Belal Muhammad, su compañero de entrenamientos, quien se enfrentará a Ian Garry en un combate que podría definir al próximo retador del nuevo campeón del peso wélter, Islam Makhachev.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad