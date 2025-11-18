La tremenda noticia que recibió Ignacio “La Jaula” Bahamondes pese a no luchar hace cinco meses en la UFC

La UFC está cerrando el 2025 con sus mejores carteleras del año, pero este gran nivel en los eventos ha causado la molestia de los chilenos, que no entienden por qué no toman en cuenta a Ignacio Bahamondes.

A pesar de no tener agendado ningún combate, la Ultimate Fighting Championship sí le entregó otra gran noticia a “La Jaula”, que podría significar un nuevo impulso para su carrera.

Este martes, en las actualizaciones semanales de los rankings por categoría, el nacido en San Ramón volvió a ocupar el Top 15 del peso ligero, pese a que no compite desde el 21 de junio, cuando cayó ante Rafael Fiziev, quien ahora ocupa el noveno puesto en la división.

En las 155 libras, Bahamondes se encuentra en la élite absoluta de la empresa de artes marciales mixtas más grande del mundo, quizás en la categoría más complicada de la organización, que es dominada por el campeón Ilia Topuria.

De momento, habrá que esperar al 2026 para ver a “La Jaula” nuevamente en el octágono, puesto que la UFC ya confirmó las carteleras para lo que resta del 2025 y el chileno no figura en ninguna de ellas.

Mientras tanto, el nacional se encuentra viajando a Qatar para el UFC Fight Night de este sábado, donde estará acompañando a Belal Muhammad, su compañero de entrenamientos, quien se enfrentará a Ian Garry en un combate que podría definir al próximo retador del nuevo campeón del peso wélter, Islam Makhachev.