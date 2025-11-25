Un tercio de los escolares vapea en Chile: Minsal advierte riesgos respiratorios severos

El uso de vapeadores entre adolescentes sigue creciendo en Chile, pese a las nuevas advertencias y regulaciones impulsadas por el Ministerio de Salud (Minsal).

Según cifras de SENDA, más de un tercio de los estudiantes del país ha utilizado cigarrillos electrónicos, confirmando una tendencia que preocupa a las autoridades sanitarias.

Para frenar este aumento, el Minsal estableció una nueva advertencia obligatoria en toda publicidad: “Di que no cuando te ofrezcan vapear”, además de reforzar que la venta está restringida solo a mayores de 18 años.

Sin embargo, la medida no ha logrado detener el auge del vapeo entre menores.

Alerta por riesgos respiratorios severos

Aunque los vapeadores fueron introducidos como una alternativa para disminuir el consumo de tabaco, hoy su impacto en la salud es evidente. El vapor inhalado contiene entre 4.000 y 7.000 partículas, muchas de ellas dañinas.

Entre sus componentes más peligrosos se encuentran:

Propilenglicol y glicerina vegetal , que al calentarse se transforman en acroleína, una sustancia potencialmente cancerígena.

, que al calentarse se transforman en acroleína, una sustancia potencialmente cancerígena. Diacetilo, relacionado con bronquiolitis constrictiva, una enfermedad grave e irreversible.

Los especialistas advierten que el vapeo puede provocar:

Inflamación bronquial y bronquitis.

Aumento de flemas y dificultad respiratoria.

Mayor riesgo de crisis en personas con asma.

Infecciones respiratorias más frecuentes por disminución de defensas.

Daño estructural en pulmones, como enfisema.

Insuficiencia respiratoria.

Además, se han registrado casos de quemaduras por la explosión de baterías de litio de algunos dispositivos.