Sin humo blanco: Carabineros posterga hasta el miércoles el eventual cambio de horario para Cobresal vs Colo Colo

El delegado presidencial del Chañaral acogió la advertencia policial, pero habrá otra reunión de coordinación para afinar la modificación.

Sin humo blanco: Carabineros posterga hasta el miércoles el eventual cambio de horario para Cobresal vs Colo Colo

Este martes, la Delegación Presidencial de Chañaral se reunió con representantes de Cobresal, Colo Colo y Carabineros para resolver el cambio de horario para el duelo agendado este viernes en El Salvador.

Hicimos valer el informe técnico de Carabineros, donde alertaba diversas situaciones que complejizaban en demasía hacer el evento de manera segura, como la luz, la altura y el inicio a nivel nacional de la Teletón”, remarcó tras la cita Jorge Fernández, el delegado presidencial zonal, que ratificó la intención de adelantar el compromiso, de 20:00 a 18:00 horas.

“Planteamos a los organizadores adelantar dos horas, donde podríamos tener mejores condiciones de seguridad para los que van al partido y los habitantes de El Salvador. En ningún momento el afán es cancelar el partido, estamos buscando las condiciones de seguridad óptima”, remarcó.

Según información de ADN Deportes, Cobresal y Colo Colo estuvieron de acuerdo con el cambio de horario, pero habrá que esperar hasta el miércoles para oficializar la modificación.

Esto porque la unidad OS13 de Carabineros va a consultar a la Zona Atacama por las opciones posibles para que se pueda realizar el partido y, teniendo esa información, habrá otra reunión el miércoles para refrendar la modificación.

