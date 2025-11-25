Compañero de Brayan Cortés en Peñarol es condenado a pena de cárcel por abuso sexual / Sergio Ravenna / Twitter @smravenna

Una situación cuando menos insólita se vivió durante este martes en Uruguay, con la justicia argentina entregando un veredicto que afecta a Peñarol.

Esto considerando la situación que atraviesa desde 2021 el volante Diego García, denunciado en aquella época de abuso sexual a una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata.

En aquel entonces, el cuadro “pincharrata” rescindió inmediatamente su contrato, pero él continuó su carrera en otros clubes de Argentina y Ecuador hasta recalar en Peñarol este año.

Sin embargo, la persecución judicial contra el hasta hoy compañero de Brayan Cortés continuó, al punto de que la justicia lo condenó a la pena de seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal.

Diego García quedó inmediatamente detenido y quedará con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede a firme, pero deberá volver a Argentina. Con esto, además, su contrato en Peñarol quedó inmediatamente finalizado.