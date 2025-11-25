Compañero de Brayan Cortés en Peñarol es condenado a pena de cárcel por abuso sexual
Tras recibir el veredicto, al volante se le rescindió el contrato.
Una situación cuando menos insólita se vivió durante este martes en Uruguay, con la justicia argentina entregando un veredicto que afecta a Peñarol.
Esto considerando la situación que atraviesa desde 2021 el volante Diego García, denunciado en aquella época de abuso sexual a una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata.
En aquel entonces, el cuadro “pincharrata” rescindió inmediatamente su contrato, pero él continuó su carrera en otros clubes de Argentina y Ecuador hasta recalar en Peñarol este año.
Sin embargo, la persecución judicial contra el hasta hoy compañero de Brayan Cortés continuó, al punto de que la justicia lo condenó a la pena de seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal.
Diego García quedó inmediatamente detenido y quedará con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede a firme, pero deberá volver a Argentina. Con esto, además, su contrato en Peñarol quedó inmediatamente finalizado.
