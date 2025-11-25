;

VIDEO. Árbitro denuncia a DT del fútbol chileno por graves insultos: “Sos un desastre, cag...”

El juez Miguel Araos reveló los motivos por los que expulsó al técnico de Deportes La Serena, Mario Sciacqua, en el duelo ante Coquimbo Unido.

Uno de los partidos más polémicos que dejó la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 fue el triunfo de Coquimbo Unido por 2-1 sobre Deportes La Serena en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El campeón del fútbol chileno parecía condenado a caer ante su archirrival, pero un discutido penal de Cecilio Waterman cambió la historia. El delantero panameño marcó el 1-1 a los 83′ y luego, en los descuentos, un gol agónico de Francisco Salinas selló la remontada de los “Piratas”.

La polémica se desató precisamente tras el polémico cobro desde los 12 pasos. La Serena reclamó con todo y terminó con su entrenador, Mario Sciacqua, expulsado por insultar al árbitro Miguel Araos.

Así lo denunció el propio juez en su informe del partido, donde consignó que Sciacqua fue expulsado en el minuto 85 por “conducta inadecuada dentro del banco”, tras desaprobar un cobro arbitral.

“Ingresa deliberadamente al terreno de juego, de forma prepotente, exaltada y gritando a viva voz: ‘sos un desastre cagón, nos están robando el partido’“, precisó el réferi.

Con esto, Mario Sciacqua podría ser citados a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP y enfrentar sanciones por su comportamiento, si así lo decide el ente jurídico del fútbol chileno.

