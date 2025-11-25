;

Rechazan detención nocturna: Corte de Chillán mantiene arresto domiciliario total para Camila Polizzi

El fallo frustra la estrategia de la defensa, que intentaba reponer el arresto domiciliario nocturno otorgado el 3 de noviembre por el Juzgado de Garantía de Concepción.

La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó este martes la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesa sobre Camila Alondra Polizzi Fonseca, imputada por los delitos de estafa y lavado de activos en la arista “Fundación En Ti” del caso Convenios.

El tribunal rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa, que buscaba revertir la resolución dictada previamente por la Corte de Concepción.

En un fallo unánime, la Segunda Sala —integrada por las ministras Érica Pezoa Gallegos, Carolina Vásquez Epuñán y el abogado integrante Baltazar Guajardo Carrasco— descartó cualquier falta de fundamentación en la medida impugnada.

Según el dictamen, la resolución cuestionada “se encuentra debidamente motivada, fue dictada dentro de las atribuciones legales y no evidencia ilegalidad que afecte la libertad personal” de la imputada.

El fallo también subraya que el amparo presentado pretendía reabrir materias ya resueltas por tribunales competentes: “No se advierte vulneración al derecho a la libertad personal del artículo 19 N°7 de la Constitución, por lo que corresponde rechazar la acción”, señala el pronunciamiento.

La decisión golpea directamente la estrategia de la defensa, que había intentado restablecer el arresto domiciliario nocturno otorgado por el Juzgado de Garantía de Concepción el pasado 3 de noviembre. Esa medida le había permitido a Polizzi recuperar parcial libertad tras dos años bajo arresto total, argumentando que necesitaba trabajar para sostener a su familia, incluidas sus dos hijas.

Con esta resolución, Polizzi deberá continuar bajo arresto domiciliario total mientras espera el juicio por los delitos que el Ministerio Público atribuye a hechos ocurridos entre enero y julio de 2023 en Concepción.

