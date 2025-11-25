;

“Papi, ¿Dónde vienes?”: padre reveló el audio que le envió su hija antes de morir atropellada en Quilicura

El sujeto responsable se dio a la fuga y permanece prófugo bajo una investigación abierta.

José Campillay

Durante las últimas horas, un nuevo accidente de tránsito con resultados fatales sacude al país, con la agravante de que el responsable se dio a la fuga.

El hecho ocurrió el pasado sábado 22 de noviembre en la calle Intendente Saavedra con pasaje Maipo en Quilicura, donde una niña de seis años perdió la vida tras ser atropellada por un motociclista que huyó del lugar.

A pesar de la rápida asistencia de Bomberos y el traslado de la menor al Hospital Roberto del Río, lamentablemente falleció a causa de las graves heridas sufridas.

El padre de la menor, Alexis Martínez, vivió momentos de profunda angustia al enterarse de lo sucedido y llegar al lugar de los hechos, sobre todo porque mantenía una conversación con su pequeña hija justo antes del accidente.

“Un motociclista atropelló a mi hija, no paró, se dio a la fuga (...) yo venía bajándome del bus y ya era demasiado tarde, mi hija estaba muy mal, muy mal. No tenía vuelta ya, su mirada fija”, relató en conversación con Chilevisión.

Respecto a su última conversación, contó: “Me mandó un audio: ‘¿Papi, dónde vienes? Apúrate’ Quedé con ese recuerdo y un sticker que mandó en el celular. Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella. Cuando me bajé del bus, estaba desatada la tragedia ya".

Además, recuerda que mientras seguía en el bus, “mi señora me dice: ‘Ale, a mi hija me la atropellaron’ (...) me bajo del bus corriendo y veo a la gente amontonada”.

El funeral de la menor se llevó a cabo este martes, con la presencia de familiares y vecinos que acompañaron a la familia en su dolor.

Videos de cámaras cercanas al lugar han sido recopilados para identificar al responsable, quien hasta ahora permanece prófugo con una investigación en curso.

