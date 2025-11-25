;

VIDEO. Los han visto juntos: Camila Andrade aclara su situación con Francisco Kaminski luego de que se afirmara que volvieron

La exparticipante de “Gran Hermano Chile” decidió hacer frente a los rumores que existen en torno a los dos.

En las últimas semanas, crecieron las especulaciones sobre un posible regreso entre Camila Andrade y Francisco Kaminski, luego de que diversos portales y figuras de farándula aseguraran que la pareja habría retomado su relación.

El sitio Infama incluso compartió mensajes de seguidores que afirmaban haberlos visto juntos: “Tengo una amiga que acaba de salir de un evento en el Centro Cultural La Moneda, que cuando está en el estacionamiento pagando, ve a la Camila Andrade, y que el K la pasó a buscar escondido en un auto con una patente que está registrada a otro nombre”.

A esto se sumó la influencer Claudia Ossandón, quien escribió: “Voy a tirar una bomba. Sé de muy buena fuente, pero buena buena, que los tortolitos volvieron. Camila Andrade y Kaminski. Después que ella lo arrastró como cajero automático”.

El interés aumentó tras la participación de la exparticipante de Gran Hermano Chile en Podemos Hablar, donde habló con cariño sobre su expareja: “Yo tuve una relación preciosa con él (...) Él es muy generoso, es muy cariñoso, tiene un lado sensible superbonito, superdesarrollado. Tremendamente simpático, compartíamos el mismo humor y tengo muy bonitos recuerdos de nuestra relación”.

Consultada sobre sus sentimientos, agregó: “Nosotros no terminamos por falta de amor (...) Yo creo que no se va el amor de la noche a la mañana”. Sin embargo, al preguntársele sobre una posible reconciliación, contestó: “No es algo que esté en mis planes, para nada (...) Ni siquiera he pensado en eso, siendo bien honesta. Creería que no, pero no soy de decir ‘nunca’ a nada”.

Finalmente, Camila Andrade zanjó los rumores en Instagram tras que subiera un video en el que bailaba la canción Las de la intuición de Shakira y recibiera un comentario que la cuestionaba: “Pa’ volver con Kakamiski nada de intuición”. La modelo respondió tajante: “¡No he vuelto!”. Ante otro mensaje que decía “No pierdas lo que te costó ganar: tu salud mental y la paz”, la animadora reafirmó: “Nunca más”.

