Insólita regla de bar inglés causa polémica: no se puede entrar solo después de las 9 de la noche

La decisión de un bar en Altrincham, Inglaterra, de impedir el ingreso a personas que llegan solas después de las 21:00 horas ha desatado un intenso debate en redes sociales.

La medida, según su dueño, busca “reducir riesgos” y resguardar la seguridad de los asistentes, aunque para muchos usuarios se trata de una política discriminatoria.

Carl Peters, propietario de Alibi, un popular bar y club nocturno ubicado en Greater Manchester, explicó en un video que la restricción apunta a crear un ambiente más seguro.

“Nuestro trabajo es mantener la licencia y asegurarnos de que todos estén a salvo. Para nosotros, esto es un procedimiento estándar”, afirmó en Instagram.

La nueva norma aparece exhibida en un cartel instalado en la entrada del local que señala:

“No se permite el ingreso individual después de las 9 p.m.”. Según Peters, la iniciativa ha generado “furia” entre algunos clientes, e incluso relató que un hombre lo increpó fuera del bar tras ver el aviso.

El dueño defendió la medida señalando que, en su experiencia, gran parte de quienes llegan solos a altas horas suelen estar en mal estado y terminan incomodando a otros clientes.

Otro motivo detrás de la prohibición es la dificultad de manejar emergencias médicas cuando la persona no está acompañada.

En conversación con la BBC, Peters explicó que, en un bar lleno y ruidoso, atender a un cliente solo que presenta un problema de salud puede convertirse en un escenario complejo para el equipo.