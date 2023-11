Larissa Riquelme, la “Reina de Sudáfrica 2010” se la jugó con particular resultado para el crucial duelo entre Chile y Paraguay

Larissa Riquelme, la “Reina del Mundial” en Sudáfrica 2010, último certamen donde participó su país, Paraguay, habló con ADN Deportes respecto al duelo de este jueves entre Chile y los guaraníes, que se vislumbra como clave para ambas selecciones de cara a la clasificación al Mundial 2026.

En la instancia, la modelo aseguró estar confiada en que su selección obtendrá un buen resultado frente a la Roja, junto con señalar que es hincha de Colo Colo y Universidad Católica en nuestro país.

“Estoy nerviosa, pero feliz de volver a Chile. Estaré presente apoyando a mi selección, deseando que la noche del jueves podamos ganar”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “será un encuentro muy competitivo, duro, ya que ambos necesitan los puntos. Creo que será un duelo bastante importante, así que veremos cómo va el resultado y lo que va aconteciendo entre Chile y Paraguay”.

Consultada sobre si tenía algún futbolista favorito en la Selección Chilena, indicó: “Sinceramente no tengo, pero antes sí, cuando estaban los jugadores de renombre. Ahora tengo que informarme y ver quiénes son, ya que recuerdo a varios de antes, pero tengo que ver el partido para informarme y ver mis favoritos”.

Respecto al paso de Eduardo Berizzo por el elenco guaraní, Larissa aseguró que no dejó un buen recuerdo en aquel país. “Acá sufrió mucho, ya que no le fue bien y mucho no logró. Me hubiese gustado que haya dejado un buen legado, pero lastimosamente no le fue bien”, lanzó.

Tras lo anterior, la modelo aseguró que es hincha de dos elencos chilenos. “Yo soy súper fanática de Cerro Porteño desde chiquita, y amo a mi club. En Chile podría elegir dos clubes, que son Colo Colo y Universidad Católica, esos dos clubes son los que me gustan mucho“.

Finalmente, se la jugó por un resultado en el partido. “Me la voy a jugar. Creo que el partido terminará 2-1 a favor de Paraguay. Espero que en el primer tiempo podamos meter los goles suficientes para no sufrir en el segundo”, cerró.