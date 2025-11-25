Funcionario de la Universidad del Bío-Bío en Chillán se encadena a árbol: acusa a rector de “no respetar leyes laborales”
De acuerdo a los medios regionales, el hombre lleva más de 40 años de trayectoria en la casa de estudios.
Esta mañana se vio marcada por un hecho inusual ocurrido en la comuna de Chillán: un hombre se encadenó a un árbol frente a la Universidad del Bío-Bío.
Según la información preliminar, se trata de un funcionario con más de 40 años de trayectoria en la institución, el cual llevó a cabo este accionar a las afueras del campus Fernando May, consignó el medio regional Radio Contacto.
Sentado en el suelo encadenado a un árbol, el hombre sostuvo un cartel en el que acusa al rector Benito Umaña –de la Universidad del Bío-Bío– de “no respetar leyes laborales ni sentencias judiciales”.
Asimismo, denunció que “encubre hechos de corrupción”. La protesta llamó la atención de los automovilistas y estudiantes que transitaban por la zona.
De acuerdo al medio citado, el hombre –identificado como Jaime Topp– explicó que busca evidenciar lo que califica como una vulneración de sus derechos como funcionario de la casa de estudios.
