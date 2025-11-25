Funcionario de la Universidad del Bío-Bío en Chillán se encadena a árbol: acusa a rector de “no respetar leyes laborales”

Esta mañana se vio marcada por un hecho inusual ocurrido en la comuna de Chillán: un hombre se encadenó a un árbol frente a la Universidad del Bío-Bío.

Según la información preliminar, se trata de un funcionario con más de 40 años de trayectoria en la institución, el cual llevó a cabo este accionar a las afueras del campus Fernando May, consignó el medio regional Radio Contacto.

Sentado en el suelo encadenado a un árbol , el hombre sostuvo un cartel en el que acusa al rector Benito Umaña –de la Universidad del Bío-Bío– de “no respetar leyes laborales ni sentencias judiciales”.

Asimismo, denunció que “encubre hechos de corrupción”. La protesta llamó la atención de los automovilistas y estudiantes que transitaban por la zona.

