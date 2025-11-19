La revolución de la IA creativa: Chile se posiciona como líder latinoamericano en cine, publicidad e innovación

La inteligencia artificial creativa, potenciada por tecnologías generativas que abarcan desde modelos de texto a imagen, video y sonido, está impulsando una transformación radical en industrias clave como la publicidad, el marketing digital y el cine.

En este escenario, Chile se ha destacado como un epicentro global de innovación en esta revolución tecnológica, con especial énfasis en la formación de talentos que permitan sostener el impulso del cambio.

Según un estudio de la agencia UTA IQ presentado en Cannes Lions 2024, el 81% de los profesionales creativos considera que la IA está abriendo nuevas formas de expresión impensadas hasta hace poco, mientras que el 73% cree que esta tecnología elevará sustancialmente la calidad del contenido creativo.

En la industria cinematográfica, la IA generativa ha revolucionado procesos como el diseño de storyboards, la previsualización de escenas, la animación y la edición, posibilitando a grandes estudios reducir tiempo de producción y liberar capacidad creativa para experimentar de forma inédita.

En publicidad, la inteligencia artificial no solo optimiza campañas basándose en datos en tiempo real, sino que también crea creatividades personalizadas para distintos públicos, elevando la participación y la conversión.

Un estudio reciente del Journal of Brand and Behavioral Economics reveló que los anuncios generados con apoyo de IA pueden superar en eficacia a los creados únicamente por humanos, tanto en respuesta emocional como en comportamiento de compra.

Chile, reconocido como líder regional en desarrollo y adopción de IA según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2024, cuenta con más de 400 empresas dedicadas a soluciones de inteligencia artificial.

Destaca la start up WISE Innovation Studios, que combina IA, realidad aumentada y gamificación para generar experiencias inmersivas, con un enfoque que su CEO, Igal Weitzman, describe como “donde la interacción no solo se mide en clics, sino en memorabilidad y profundidad emocional. La IA y la RA nos permiten contar historias que se viven, no solo se ven”.

No obstante, la industria enfrenta retos importantes, como preservar la autenticidad, mantener una importante supervisión humana y establecer criterios éticos claros.

Carla Angulo, directora de la Escuela de Computación e Informática de la Universidad Bernardo O’Higgins, enfatiza que “el que debe decidir, aplicar, construir y entregar la respuesta finalmente es el equipo que trabaja en los proyectos o trabajos“.

Con esto, hace hincapié en que la IA debe ser vista como un apoyo que intensifica el pensamiento crítico y que las decisiones finales son humanas.

Finalmente, esto se entiende no solo como una evolución tecnológica sino como una transformación cultural. La IA creativa no solo acompaña, sino que se erige como un nuevo protagonista en el relato publicitario, cinematográfico y de marca, posicionando a Chile en un papel principal en esta historia de innovación y creatividad.