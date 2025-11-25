Este martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En ese marco, variadas organizaciones feministas convocaron diversas marchas en distintas ciudades del país.

Durante esta mañana, se llevó a cabo una intervención con zapatos en el Frontis de la Biblioteca Nacional, en memoria de las 42 mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia femicida este 2025, según cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

En una declaración conjunta, 24 organizaciones feministas señalaron que “salimos a las calles a manifestar nuestra decisión intransable de vivir vidas libres de violencia ”.

En esa línea, hicieron hincapié en las desapariciones registradas en el último tiempo: “¿Dónde está la concejala María Ignacia González? ¿Qué ocurre con María Elcira, de 87 años, extraviada hace más de un año? (...). Es inconcebible que mujeres y niñas desaparezcan y el Estado no las busque de manera diligente”.

Revisa a continuación las marchas convocadas para HOY por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres: