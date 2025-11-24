¿Lluvia a Santiago? El pronóstico que revela cuándo podría llover en la región Metropolitana esta semana / Agencia Uno

Pese a la neblina matinal registrada en distintas comunas de la capital, Santiago espera una calurosa jornada durante este lunes 24 de noviembre.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la mínima estuvo por sobre los 11 grados, mientras que la máxima llegará a 27 grados y a 30° C en zonas como Colina.

Sin embargo, para el resto de la semana se espera un descenso en las temperaturas, lo que podría dejar posibles lluvias en Santiago.

Vuelve la lluvia a Santiago

Según consigna Meteored, desde este jueves 27 de noviembre, avanzará un sistema frontal desde el sur de Chile, impulsando aire más frío hacia la zona central.

Esto generará un descenso térmico marcado en la Región Metropolitana, lo que, sumado a la posible formación de una baja segregada, podría dejar chubascos aislados en el valle de Santiago.

El portal meteorológico detalla que la lluvia se podría registrar principalmente en los sectores oriente y sur de la capital. Sin embargo, este pronóstico podría ir variando durante la semana.