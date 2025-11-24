Estados Unidos designa a Maduro y a sus aliados como miembros de una organización terrorista extranjera

El gobierno de Estados Unidos designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a altos cargos de su Gobierno como miembros de una organización terrorista extranjera.

Esto surge luego de que Washington incorporara al “Cartel de los Soles” –presuntamente liderada por el mandatario venezolano– a la lista de las organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.

Lo anterior responde a una estrategia del gobierno de Donald Trump para frenar el tráfico de drogas hacia el país. Con la designación, la Casa Blanca está autorizada a imponer nuevas sanciones contra el régimen chavista, consignó El País.