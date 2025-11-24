;

Desbaratan banda dedicada al contrabando de cigarrillos en Quillota: funcionario de Aduanas entre los detenidos

En total, se detuvo a 12 personas y se decomisaron más de un millón de cajetillas, las que estaban avaluadas en $3.000 millones de pesos.

Durante esta jornada, la Fiscalía Regional de Valparaíso informó que una banda dedicada al contrabando de cigarrillos en Quillota fue desbaratada, lo cual dejó 12 detenidos, incluido un funcionario de Aduanas.

El fiscal Ignazio Rivera detalló que cuando estos productos ingresaban a la región “eran distribuidos hacia las comunas aledañas a la costa y la región Metropolitana”.

Además, sostuvo que el perjuicio fiscal “asciende a más de 2.500 millones de pesos”, mientras que la carga, de más de un millón de cajetillas, está avaluada “en más de 3.000 millones de pesos”.

Sobre el trabajador de Aduanas detenido, el persecutor indicó que “este caso no pudo haber sido realizado sin la participación del funcionario”.

A este funcionario se le incautó dinero en efectivo, joyas, perfumes y bolsos de marca, lo que no se condecía con sus ingresos.

De los 12 detenidos, uno es argentino y el resto de nacionalidad chilena, mientras que ninguno contaba con antecedentes penales.

Además de los cigarrillos, personal policial incautó dos pistolas marca glock y una escopeta, además de municiones.

Estos serán formalizados por los delitos de cohecho, fraude al fisco, organización criminal y contrabando de cigarro.

